Цены в Украине на некоторые импортные товары могут увеличиться, предупредил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

В Украине рождественская продовольственная корзина 2023 может подорожать, если польские перевозчики до 10 декабря не прекратят блокаду пунктов пропуска на границе.

Об этом сказал в эфире телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. "Да, к сожалению, такой риск (подорожания рождественской корзины, - УНИАН) есть. Если партнеры (Польша, - УНИАН) выполнят то, что пообещали, потому что последние дни идут активные дискуссии, скажем, до 10 декабря, то ситуация урегулируется, тогда он будет меньше. Если эта ситуация будет весь декабрь, то действительно, к сожалению, она (потребительская корзина, - УНИАН) будет несколько дороже", - сообщил чиновник.

Высоцкий разделил праздничный набор продуктов на две части, выделив базовые социальные продукты. По его словам, крупами и овощами борщевого набора Украина обеспечивает себя внутренним производством, и никаких ценовых колебаний не предвидится.

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"Более того, гречка сейчас на 60% дешевле, чем год назад, также на 60% дешевле лук и морковь, яйца - на 16%, масло - на 18%. По базовым продуктам, где у нас отечественное производство, вообще нет продуктовой инфляции", - отметил он.

В то же время во второй блок замминистра отнес импортные товары - бананы, цитрусовые, морепродукты, рыбу. "Эта группа действительно в гривневом эквиваленте может подорожать. Потребитель видит, что она уже подорожала за месяц. И если это (блокада границы, - УНИАН) будет продолжаться, то логично, что более дорогая логистика не может быть покрыта производителем, соответственно, может будет подорожание", - отметил Высоцкий.

Последствия блокирования границ

Как отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, ситуация с блокадой не приведет к массовому отсутствию каких-то продуктов, поскольку большинство из них является отечественного производства.

Однако, по его словам, среди импортных товаров, которые традиционно были на прилавках магазинов, могут быть перебои, в частности, с поставкой продуктов морского происхождения, а также соли.

По информации АТБ, в их магазинах представлено много польской молочки, замороженных овощей и фруктов макаронных изделий, напитков и алкоголя, моющих и косметических средств. В то же время, кроме польских товаров, через заблокированные пункты пропуска доставляются товары из балтийских стран, из Германии, Нидерландов, Бельгии, доля которых в ассортименте магазинов компании достаточно весома.

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