К такому решению аграриев подтолкнуло стремление не отставать от современных тенденций в аграрной сфере и производстве пищевых продуктов.

Украинские аграрии планируют вырастить первый урожай озимой пшеницы, которая будет иметь синий и черный цвет.

Об этом сообщает Agroportal.

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Разноцветную пшеницу будет выращивать хозяйство Красиловского района Хмельницкой области.

К такому решению аграриев подтолкнуло стремление не отставать от современных тенденций в аграрной сфере и производстве пищевых продуктов. Также они хотят быть конкурентоспособными на рынке хлебопродуктов.

«Полученное зерно и муку мы планируем не только продавать, но и использовать в собственной пекарне для выпекания особых сортов хлеба. По многим техническим характеристикам новая пшеница не уступает традиционным сортам.

А вот относительно урожайности, вероятно, возникнут определенные вопросы. Ведь мы традиционно сеем высокоурожайные сорта красной пшеницы, которые с гектара дают, как правило, не менее 8 т/га. А вот чернозерная — только 5-6 т/га», — рассказали фермеры.

Семена изготовили в Одесском селекционно-генетическом институте, где целых 10 лет работали над адаптацией иностранных сортов цветных зерновых к выращиванию в условиях Украины.

Вместе с тем отмечается, что цена на такую оригинальную продукцию будет высокой, ведь экспериментальное производство стоит дорого, а в случае Красиловского хозяйства речь идет и об органическом земледелии.

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Автор: УНИАН