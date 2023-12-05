Сейчас стремительного роста импорта сыра не наблюдается только из-за блокирования польской границы, отмечают эксперты.

В Украине в последнее время объемы производства сыра превышают показатели 2021 года. Однако после решения проблемы с блокировкой польской границы импорт сыра может значительно возрасти, что побудит украинских сыроделов сокращать производство.

Как говорится на аналитической платформе "Инфагро", высокие объемы производства сыра приводят к росту закупочной цены молока-сырья.

"В таких условиях себестоимость производства существенно увеличивается, поэтому сыроделы с начала осени фактически ежемесячно увеличивают цены на 5%. Возможно, такая практика и сработала бы, если бы не существовали возможности импорта, но нет, импорт точно будет расти, и тогда заводам уже не нужно будет "лишнее" сырье, даже если оно подешевеет", – отмечают аналитики.

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Они подчеркнули, что сейчас стремительного роста импорта не наблюдается только из-за блокирования польской границы.

"Производство сыра в последние месяцы выше, чем в довоенном 2021 году и это объясняется лишь тем, что импорт пока меньше. Не исключено, что в следующем году сыроделам придется достаточно существенно сокращать выпуск своей продукции", – отмечают эксперты.

Импорт молочки в Украину

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, Украина в октябре импортировала рекордный с начала полномасштабной войны объем молочных продуктов. Рост фиксируется во всех категориях молочной продукции, однако наибольшую долю в объемах импорта занимают сыры - 3,2 тысяч тонн.

Как писал "Инфагро" во второй половине ноября, на украинском рынка сыра отечественные сыроделы вскоре столкнутся с ростом конкуренции со стороны польской продукции. Это связано с нынешней политикой ценообразования на сыры.

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