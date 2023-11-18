Польские сыры по сравнению с украинскими заметно дешевле, даже несмотря на расходы на доставку в Украину.

На украинскому рынку сыра отечественные сыроделы вскоре столкнутся с ростом конкуренции со стороны польской продукции. Как пишет Инфагро, это связано с нынешней политикой ценообразования на сыры.

Продукция украинских производителей с начала осени уже дважды росла в цене из-за подорожания сырого молока на 20%. При этом, стоимость украинского сыра выросла лишь на 10%, поэтому, пишет издание, сыроделы будут давить на торговые сети для увеличения цен.

Между тем, польские сыры по сравнению с украинскими заметно дешевле, даже несмотря на расходы на доставку в Украину.

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"Инфагро" отмечает, что торговая статистика также свидетельствует о росте интереса к импортным сырам.

В частности, в октябре закупки твердых, полутвердых и белых сыров выросли сразу на 10% против показателей сентября и более чем на треть по сравнению с октябрем 2022 года. В ноябре, как ожидается, импорт сыра в Украину вырастет еще существеннее, на фоне подготовки торговых сетей и дистрибьюторов к оживлению торговли перед новогодними праздниками.

Импорт молочной продукции - новости

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина импортировала рекордный объем молочных продуктов с начала полномасштабной войны.

По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, рост импорта фиксируется во всех категориях молочной продукции, однако наибольшую долю в объемах импорта занимают сыры - 3,2 тысяч тонн. В УКАБ считают, что рост импорта молокопродуктов не приведет к ощутимым ценовым колебаниям на эту продукцию.

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