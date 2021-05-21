Увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли.

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель в Украине выросла в среднем на 6,5% в 2020 году и составила 3378 грн за гектар.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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Отмечается, что в некоторых областях средний размер годовой арендной платы составляет более 15% нормативной денежной оценки земель (НДО). Это свидетельствует о достаточно высокой конкуренции за права использования земли, которая, скорее всего, останется и в дальнейшем высокой после запуска рынка сельскохозяйственных земель.

По словам эксперта по земельным вопросам УКАБ Эллины Юрченко, увеличение размера арендной платы за земли сельхозназначения в 2020 году наблюдалось на всей территории Украины.

"Такая тенденция повышения арендной платы наблюдается последние несколько лет. Сначала конкуренция между аграриями заставляла увеличивать процент арендной платы в договорах. Следующий толчок для роста арендной платы был в 2018 году. Тогда была проведена всеукраинская нормативная денежная оценка сельскохозяйственных земель, хотя в некоторых регионах она в результате пересчета несколько снизилась... Дальнейшее увеличение арендной платы за землю в 2020 году объясняется активным проведением земельной реформы и ожидаемым открытием рынка земли", – сообщила Юрченко.

На сегодняшний день наибольший размер арендной платы в гривневом эквиваленте наблюдается в центральных областях Украины.

В частности, средняя стоимость аренды гектара сельхозземли в Киевской области составляет 4999 грн, в Тернопольской и Хмельницкой – 4682 грн, Черкасской – 4520 грн.

Наиболее дешевая арендованная земля в Волынской области – 2173 грн, при этом по сравнению с 2019 годом стоимость аренды выросла на 11,5% в 2020 году.

Также наиболее дешевая аренда в южных и восточных областях: в Донецкой – в среднем 2192 грн за гектар, Херсонской – 2250 грн.

В Одессе за аренду гектара сельхозземли в среднем просят 2587 грн.

Рынок земли в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная