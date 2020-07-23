В Украине бьют тревогу из-за ситуации с налогами на землю: от Кабмина требуют решительных шагов

Ввиду отсутствия критериев, заранее рассчитать, какой размер земельного налога придется платить, невозможно.

Ситуация со ставками налога на землю в Украине вызывает у многих обеспокоенность, ее необходимо решать на государственном уровне.

Как пишет в своем блоге на "Обозревателе" практикующий адвокат Вячеслав Ганган, Кабмину следует разработать методологию расчета процентной ставки и разработать единый унифицированный подход.

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Правительство должно разработать соответствующие критерии для местных советов, например, привязать размер налога к площади земельного участка и его расположения - в центре или на окраине. Ведь именно местные советы решают, как будут платиться налоги в местные бюджеты.Такие шаги министров помогут избежать анархии в сфере земельных отношений, подчеркивает эксперт.

Предприниматели, берущие землю в аренду у местных советов, должны платить ежегодный налог в местный бюджет. А ставку налога в каждом конкретном случае устанавливают местные советы. На сегодня ее размер составляет от 3% до 12% от денежно-нормативной оценки стоимости земельного участка.

То есть устанавливается эта ставка индивидуально для каждого предпринимателя. А поскольку Кабмин не создал единых критериев на нормативном уровне, обращает внимание эксперт, местные советы этим пользуются.

Ввиду отсутствия критериев, заранее рассчитать, какой размер земельного налога придется платить, невозможно.

Такая ситуация влечет за собой коррупционный и экономический риски. Поэтому ее необходимо решать на государственном уровне, отмечает Ганган.

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