В Минсельхоз Польши говорят, что ранее Германия поступила с Варшавой также, когда страна присоединилась к блоку.

В правительстве Польши заговорили о блокаде агроэкспорта Украины минимум на 20 лет при варианте, что Киеву удастся стать полноправным членом ЕС.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире радио RMF24, ранее с Варшавой аналогичным образом поступила Германия, защитив свой рынок от товаров нового соседа по Евросоюзу.

"Мы должны защитить свои интересы, как это сделала Германия, когда Польша присоединилась к ЕС, тогда рынок труда для поляков был закрыт на восемь лет", - указал он.

Видео дня

По его словам, правительство должно очертить, что украинские товары (как непереработанные, так и переработанные) являются "неликвидными" для рынка Польши.

"Они (товары - УНИАН) не попадут в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в ЕС", - предложил Колодзейчак.

Комментируя вопрос о приобретении Украиной членства ЕС чиновник уточнил, что некоторые процессы Варшаве затормозить "не по силам". Он считает, что путь Киева к блоку будет длинным. Польше следует использовать это время, чтобы подготовиться.

Согласно оценке замминистра, рынок украинских аграриев сосредоточен во власти 95 крупнейших агрохолдингов. Они контролируют половину пахотных земель Украины.

Кто такой Михал Колодзейчак

В Польше Михал Колодзейчак является представителем правящей Гражданской коалиции. Он прослыл известным активистом, отстаивающим интересы польских аграриев. Во время "размолвки" Украины и Польши касательно зерна Колодзейчак активно поддерживал блокаду экспорта. Также он призывал ограничить список товаров, которые Польша импортирует из Украины.

В Польше возобновят блокаду крупнейшего пункта пропуска

В понедельник польские перевозчики планируют возобновить блокаду крупнейшего пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск". Об этом заявили активисты местному радио.

В прошедшую пятницу суд в Люблине аннулировал решение мэра гмины Дорогуск запретить соответствующий протест на дороге. Из-за выходных местные власти обжаловать решение не успели.

Вас также могут заинтересовать новости: