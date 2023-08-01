В июле по "зерновому коридору" было экспортировано лишь 292 тыс. тонн.

В июле Украине удалось экспортировать 3,7 млн тонн аграрной продукции, что на 29% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), не вся продукция успела физически пересечь границу и значительное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд. Наибольшие падения объемов экспорта продемонстрировали те позиции, которые имеют значительный вес при относительно невысокой их стоимости.

"Такие неутешительные результаты экспорта в первую очередь объясняются остановкой работы "зернового коридора" 18 июля, а также его низкой активностью еще до прекращения срока действия. В июле 2023 года данным каналом было экспортировано лишь 292 тыс. тонн. Также свое негативное влияние на объемы экспорта имели обстрелы Россией портовой инфраструктуры речных портов Дуная", – поясняют эксперты.

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Что касается структуры экспорта агропродукции, то, по данным УКАБ, она выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 2,3 млн тонн, что на 40% меньше показателя прошлого месяца (кукуруза - 51%, пшеница - 36%, ячмень - 13%);

масличные культуры: 330 тыс. тонн, что на 37% больше, чем в июне (рапс – 73%, соевые бобы-23% и семена подсолнечника – 3%);

растительные масла - 549,4 тыс. тонн, показатель вырос на 7% (подсолнечное масло – 92%, рапсовое - 4% и соевое - 4%);

жмых после извлечения растительных масел - 320,7 тыс. тонн, объем уменьшился на 12% (подсолнечное - 91%, соевое - 9%).

"Наибольшие падения объемов экспорта продемонстрировали те позиции, которые имеют значительный вес при относительно невысокой их стоимости. Они преимущественно экспортировались в рамках действия Черноморской зерновой инициативы. Это зерновые культуры и жмыхи. Одновременно можем наблюдать рост объемов экспорта масличных культур. Это происходит в основном за счет начала сбора урожая рапса и стартом его экспорта", – отметили в ассоциации.

Экспорт зерна во время войны

Россия вышла из зернового соглашения 17 июля 2023 года, заявив при этом, что корабли в Черном море будут считать перевозящими военные грузы.

Европейский союз заявил о том, что готов экспортировать почти все сельскохозяйственные товары Украины по дорогам солидарности. Однако, практически сразу появилась информация о том, что оккупанты могут перекрыть альтернативные зерновые маршруты.

Папа римский Франциск 30 июля призвал Россию возобновить действие зерновой сделки, которая позволяла Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным призыв Папы римского к Москве относительно возобновление зерновой инициативы.

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