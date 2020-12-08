По предварительным результатам расследования, вероятным источником заболевания могла быть дикая перелетная птица.

В Николаевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области в личном селянском хозяйстве была зарегистрирована гибель птицы из-за вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5", - говорится в сообщении.

По предварительным результатам эпизоотического расследования, вероятным источником возбудителя заболевания могла быть дикая перелетная птица.

Отмечается, что Госпродпотребслужба принимает необходимые меры и утвердила план по ликвидации заболевания, который включает зонирование, уничтожение птицы и дезинфекцию. В 3-километровую зону защиты отнесены близлежащие села (Новоматвеевское, Сельвестровское), а также один туристический двор.

Кроме того, служба будет проводить работу с торговыми партнерами для урегулирования вопросов, касающихся экспорта мяса птицы в другие страны.

Что этому предшествовало

20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

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Автор: Анна Нагорная