Украина хочет разблокировать морские пути, чтобы не дать России вызвать пищевой кризис, как до того она вызвала энергетический кризис.

В мире будет пищевой кризис, если не будут разблокированы украинские порты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

Он отметил, что будет большая трагедия по пищевой безопасности Европы и мира, для тех стран, где Украина всегда была гарантированно надежным партнером".

"Ценовая политика будет высока на пищевую продукцию. Мы можем потерять миллионы, десятки миллионов тонн урожая, который уже собран, Россия не выпускает пока что, не выпускает корабли те или иные корабли, не впускает и не выпускает, они (россияне - УНИАН) контролируют Черное море", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет разблокировать морские пути, чтобы не дать России повлиять на пищевую кризис, как до того она вызвала энергетический кризис зимой. "Пищевой кризис точно будет, это 100%. Не 90, не 95, а 100% будет, если мы не сможем наш урожай доставить в порты Европы и дальше в другие государства" - добавил он. При этом отметил, что Россия прекрасно это понимает и "в этом и цинизм этой ситуации".

По его словам, Россия эту ситуацию хорошо понимает, поэтому бьет по железной дороге и другим путям, "они ракетами бьют по мостам, зная, где эти переезды, как едет тот или иной наш товар на экспорт, то есть они хотят полностью заблокировать экономику нашего государства".

Ранее Зеленский заявлял, что прекращение войны России против Украины является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис в мире и спасти десятки стран от голода.

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