Британия предоставит технологию для "проверки происхождения пшеницы, чтобы можно было обеспечить, чтобы украденная украинская пшеница не нашла путь на мировой рынок".

Британия предоставит технологию для проверки пшеницы, чтобы украденное Россией украинское зерно на временно оккупированных территориях не попало на мировой рынок.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды Британии Джордж Юстис для Financial Times.

"Мы рассматриваем, что можем сделать, чтобы помочь отремонтировать железную дорогу, посмотреть на сухопутный мост, чтобы мы могли перевезти эту пшеницу через сухопутную границу", - сказал он.

"Сейчас очень и очень опасно пытаться ввести корабли в Черное море. Район заминирован, Украина закрыла свои порты из соображений безопасности", - добавил министр.

По его словам, в терминалах для хранения зерна возле Одессы находится 25 миллионов тонн пшеницы.

Юстис обвинил Россию в грабеже украинского зерна. Чтобы противостоять этому, Британия предоставит "технологию для проверки происхождения пшеницы, чтобы можно было обеспечить, чтобы украденная украинская пшеница не нашла путь на мировой рынок".

Как сообщал УНИАН, 7 июня стало известно, что российские захватчики уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

Власти Турции подготовили "дорожную карту" для разрешения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что Россия уже вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.