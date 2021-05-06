По мнению Пендзина, пока на мировом рынке растет цена пшеницы, стоит ожидать и подорожания хлеба в Украине.

За год в Украине хлеб подорожал на 12,5% и пока на мировом рынке растет цена на пшеницу, стоит ожидать и подорожания хлеба в Украине.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Олег Пендзин.

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"Независимо от ситуации на мировом рынке с ценой пшеницы хлеб в Украине дорожает каждый месяц на 1-1,5%. И если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", – сказал экономист.

По мнению Пендзина, такая ситуация с ценой останется стабильной до конца июня текущего года.

"На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене", – сказал экономист.

Что этому предшествовало

В ассоциации "Мукомолы Украины" заявили, что цены на хлеб в Украине невозможно снизить из-за подорожания зерна и других необходимых для производства хлеба ингредиентов.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-феврале 2021 года составило 122,8 тысячи тонн, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Автор: Елена Коваленко