В ассоциации "Мукомолы Украины" подчеркнули, что на сегодняшний день мукомольные предприятия работают с отрицательной рентабельностью.

Цены на хлеб в Украине невозможно снизить из-за подорожания зерна и других необходимых для производства хлеба ингредиентов.

Читайте такжеУкраинские аграрии начали сокращать производство сельхозпродукцииОб этом говорится в сообщении ассоциации "Мукомолы Украины".

Согласно сообщению, для стабилизации цен на основные продукты питания, куда входит и хлеб, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило ряду ассоциаций ("Укролияпром", "Мукомолы Украины", "Всеукраинская ассоциация пекарей", "Укрхлебпром" и Ассоциация ритейлеров) добровольно снизить цены на продукцию.

"Мы никоим образом не можем повлиять на стоимость готовой продукции, поскольку в основе ее лежит повышение цен на зерно. Добавить к этому снижение спроса, сокращение объемов производства муки и начавшийся импорт муки, резкое падение экспорта. На сегодняшний день все без исключения мукомольные предприятия Украины работают с отрицательной рентабельностью, что обусловлено совокупностью этих факторов, основной из которых – это цена на пшеницу", – приводятся в сообщении слова директора ассоциации Родиона Рыбчинского.

По его словам, двукратный рост цен на сахар, растительное масло и яйца также делает невозможным любые изменения в ценовом аспекте. К тому же выросла цена на электроэнергию и газ, которые используются для изготовления хлеба на заводах.

Также сообщается, что ряд торговых сетей по просьбе Минэкономики согласились снизить цены на хлеб, но начали требовать от хлебокомбинатов поставлять продукцию по более низким ценам.

"Подобные действия мы расцениваем как давление на производителей с целью за наш счет снизить цену на полках торговых сетей", – говорится в сообщении.

Ассоциации хлебопекарей и мукомолов обращают внимание Минэкономики: если министерство хочет обеспечить снижение цены в рознице, то для этого, в первую очередь, необходимо разговаривать с представителями торговых сетей.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров ведет диалог с ритейлерами и торговыми сетями о недопущении роста цен на продукты питания и товары первой необходимости.

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Автор: Анна Нагорная