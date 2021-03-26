Объем производства муки за 2 месяца сократился на 32% - до 170,7 миллиона тонн.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-феврале составило 122,8 тысячи тонн, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, производство пшеничного хлеба сократилось на 9% – до 48,7 тысячи тонн, пшенично-ржаного – на 7,8%, до 37 тысяч тонн.

Объем производства муки (пшеничной и пшенично-ржаной) за указанный период сократился на 32% и составил 170,7 тысячи тонн.

Также за 2 месяца 2021 года Украина сократила производство таких мучных изделий: сладкого печенья на 9,3% - до 21,5 тысячи тонн, сдобной выпечки на 11% - до 9,6 тысячи тонн, тортов и кондитерских изделий на 3,4% - до 15,8 тысячи тонн.

Производство макаронных изделий сократилось на 1,6% - до 9,4 тысячи тонн.

Что этому предшествовало

В ассоциации "Мукомолы Украины" заявили, что цены на хлеб в Украине невозможно снизить из-за подорожания зерна и других необходимых для производства хлеба ингредиентов.

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Автор: Анна Нагорная