Больше всего выросло производство проса, гречихи и овса.

Украина по состоянию на 1 ноября увеличила производство ряда зерновых культур против показателя на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Больше всего в 2020 году выросло производство проса – на 44,7% против 2019 года. Однако этот прирост достигнут исключительно за счет расширения на 64,1% посевных площадей под этой культурой на фоне уменьшения ее урожайности на 12% - до 16,8 ц/га",- говорится в сообщении.

За счет расширения посевных площадей выросло и производство гречихи – на 12,8%, тогда как урожайность этой культуры также уменьшилась.

Также в Украине выросло производство ржи - на 34,1%, овса - на 21,1%, овощей закрытого грунта - на 4,9%, картофеля - на 3%, а также ярового рапса - на 1%. По этим культурам прирост достигнут за счет увеличения как площадей, так и урожайности.

"Однако увеличение производства указанной продукции не компенсировало спад по другим, более весомым, культурам", - отмечается в сообщении.

Производство растениеводческой продукции в январе-октябре 2020 года в целом уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти на 17%. Наибольший спад наблюдается по зерновым и зернобобовым культурам - на 22,4%, подсолнечнику - на 14,6%, а также по сое - почти на треть.

"Если по отдельным культурам, уборка которых еще не завершилась - кукуруза, соя - показатель может улучшиться, то в целом выйти на показатели 2019 года уже не удастся", - приводится прогноз директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная