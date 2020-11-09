Украина за 10 месяцев экспортировала агропродукции на 17,6 миллиарда долларов, а импортировала – на 5,1 миллиарда долларов.

Украина в январе-октябре 2020 года экспортировала аграрной продукции на 17,6 миллиарда долларов, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

Вместе с тем импорт аграрной продукции составил почти 5,1 миллиарда долларов, что на 14,4% больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

"Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 12,5 миллиарда долларов США, что почти на 1 миллиард долларов США меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение торгового баланса на 7% по сравнению с прошлым годом объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года», - приводятся в сообщении слова аналитика УКАБ Ивана Колодяжного.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки: подсолнечного масла - на 703,8 миллиона долларов (+21%), пшеницы - на 173,4 миллиона долларов (+6%) и ячменя - на 161,7 миллиона долларов (+37%).

В то же время, сократились поставки: кукурузы - на 482, 2 млн долл. (-12%), соевых бобов - на 415 миллионов долларов, (-48%) и семян - на 337 миллионов долларов (-29%).

Также сообщается, что в январе-октябре 2020 года Украина продолжила наращивать импорт: сыров - на 87,6 миллиона долларов (в 2,1 раза), табака - на 59,6 миллиона долларов (+40%) и кормов - на 40,1 млн долл. (+23%). Вместе с тем сократился импорт: семян подсолнечника - на 21,1 миллиона долларов (-11%), кукурузы - на 17 миллиона долларов (-16%) и мороженой рыбы - на 10,9 миллиона долларов (-4%).

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 миллиарда долларов.

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Автор: Анна Нагорная