Украинские аграрии приступили к уборке подсолнечника и проса
Украинские аграрии приступили к уборке еще двух культур - подсолнечника и проса.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Также сообщается, что по состоянию на 20 августа в Украине собрано 40,7 миллиона га основных культур с площади 10,8 миллиона га, из которых зерновых и зернобобовых культур – 38,04 миллиона тонн (9,6 тысячи га, или 62% от прогноза).
"В частности, сельхозпроизводители из пяти областей намолотили 11,1 тысячи тонн проса с площади 6,7 тысячи га (4%), в двух областях собрано 149,4 тысячи тонн подсолнечника с площади 93,3 тысячи га (1%)", - отмечается в сообщении.
Кроме того, озимого рапса во всех областях страны собрано 2,54 миллиона тонн с площади 1,1 миллиона га.
Что этому предшествовало
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз урожая зерновых в Украине до 70 миллионов тонн из-за потерь потенциального урожая кукурузы.
- Урожай масличных ожидается на уровне 20 миллионов тонн.
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