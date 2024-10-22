Отмечается, что одной из главных проблем, которая привела к сокращению урожая, стала погода.

Производство пшеницы в Российской Федерации сокращается уже третий год. Отсутствие дождей привело к проблемам с посевами в стране.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным консалтинговой компании SovEcon, производство пшеницы в 2025 году составит 80,1 миллиона тонн. Это станет самым низким урожаем с сезона 2021-22 годов, что окажет давление на и без того ограниченные мировые запасы.

Небывалые урожаи, собранные в стране, помогли ослабить проблемы с поставками в последние годы после того, как в других ключевых регионах выращивания, таких как США и Европа, наблюдался низкий уровень производства. Преобладание на рынке дешевого российского зерна способствовало снижению цен с рекордных максимумов 2022 года и продолжает оказывать давление на мировые рынки.

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Однако сухая погода значительно задержала посевные работы в РФ, что, как ожидается, приведет к сокращению посевных площадей и снижению урожайности в предстоящем сезоне.

Урожай пшеницы в Украине 2025 году - последние новости

Засуха в Украине ставит под угрозу посевы пшеницы под урожай следующего года - еще одна головная боль для фермеров, пострадавших от погодных неурядиц и войны.

Погодные проблемы усугубляют сложную ситуацию для фермеров. Регионы, которые сейчас оккупированы Москвой, были крупными производителями сельскохозяйственной продукции, в то время как фермеры в других регионах Украины работали, несмотря на землю, загрязненную минами и неразорвавшимися боеприпасами, и нехватку рабочей силы из-за мобилизации.

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