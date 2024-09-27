В то время как южные и приволжские регионы в сентябре страдали от экстремальной засухи, несколько зернопроизводящих регионов в Сибири объявили чрезвычайную ситуацию из-за проливных дождей.

Сев озимых культур в России находится в очень сложной ситуации из-за сильной засухи, которая серьезно повлияет на урожай следующего года, - заявили аналитики и руководители сельскохозяйственных компаний.

Консалтинговая компания "Совэкон" ранее на этой неделе предупредила, что темпы сева пшеницы в России упали до 11-летнего минимума, что омрачает прогноз на урожай 2025 года в стране, сообщает Reuters.

Цены на пшеницу в Чикаго поднялись до самого высокого уровня почти за две недели из-за этого предупреждении, а затем снова снизились из-за опасений по поводу спроса.

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"Мы внимательно следим за ситуацией с озимыми культурами. Она представляется крайне сложной и может перерасти в какой-то драматический сценарий", - сказал глава консалтинговой компании IKAR Дмитрий Рылько.

По словам Рылько, особенно сложная ситуация сложилась в Волгоградской и Саратовской областях - четвертом и шестом по величине зернопроизводящих регионах России.

Кирилл Ершов, глава компании Aeon Agro, которая обрабатывает более 240 000 гектаров земли в Пензенской и Саратовской областях, подтвердил, что в следующем году "будут проблемы" с урожаем пшеницы.

"Я могу сказать, что ситуация очень критическая, все находится в сухой почве. Мы посеяли даже меньше, чем в прошлом году. Я знаю, что многие посеяли меньше", - сказал Ершов.

Отмечается, что экстремальные погодные условия - от ранних весенних заморозков до засухи и проливных дождей - обрушились в этом году на основные сельскохозяйственные районы России, ослабив бум в секторе.

В то время как южные и приволжские регионы в сентябре страдали от экстремальной засухи, которая не ослабнет еще в течение двух недель, несколько зернопроизводящих регионов в Сибири объявили чрезвычайную ситуацию из-за проливных дождей.

Как РФ ворует украинское зерно

Убытки в результате присвоения украинского зерна составляют более 30 миллиардов гривень, однако такая цифра является не окончательной. Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

По его словам, Россия фактически шантажирует мировое сообщество возможностью создания голода в других странах. Из-за обстрелов зерновой и портовой инфраструктуры под риском существования находится ряд стран Африки и Азии, которые получали украинское зерно.

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