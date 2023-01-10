Ряд крупных торговых сетей остановили закупки продукции Bonduelle.

Торговые сети "Сильпо", VARUS, NOVUS и АТБ заявили об отказе продавать в своих магазинах продукцию французского производителя Bonduelle, который передавал гуманитарную помощь российским оккупантам. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

"Сильпо" остановило все запланированные закупки продукции Bonduelle и снимает продукцию с полок. Дополнительно мы обратились в головной офис Bonduelle с запросом официально опровергнуть какое-либо взаимодействие с российскими военными", - рассказали УНИАН в пресс-службе сети.

Вместе с тем сеть магазинов VARUS также снимает с продаж продукцию Bonduelle.

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"Сеть супермаркетов VARUS снимает с продаж продукцию Bonduelle. Такое решение было принято компанией сразу 31 декабря из-за скандала с гуманитарной помощью для российской армии. В тот же день мы начали снимать продукцию с полок наших супермаркетов. Однако, из-за большого объема товаров, мы не исключаем возможные ошибки или недостаток внимания", - отметили в компании.

NOVUS также присоединился к этой инициативе. "По известным причинам мы убираем с полок NOVUS товары Bonduelle и Greenfield. Что ж, отказ от бренда - повод поближе познакомиться с украинскими производителями, которые изготавливают качественные и вкусные продукты", - сообщили в сети.

В сети АТБ рассказали УНИАН, что их компания допродает остатки продукции Bonduelle и прекращает ее закупки.

"То, что у нас сейчас есть на полках магазинов от этого производителя, было закуплено еще раньше. То есть эта продукция допродается, и на этом наше сотрудничество с Bonduelle завершается", - отметили в компании.

Скандал из-за поддержки Bonduelle российских оккупантов

В конце 2022 года в российских СМИ появилась информация о том, что французский производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle поддержал войска РФ и передал им гуманитарную помощь и пожелал "скорой победы".

31 декабря 2022 года Bonduelle Group опубликовала официальное заявление, в котором опровергла эту информацию. Там назвали "фейком" фото с их продукцией и цитаты руководства Bonduelle в России. Также французский производитель заявил, что не отправлял и не поручал любой третьей стороне отправлять какие-либо коробки с продуктами Bonduelle и поздравительными открытками для российской армии.

При этом, компания продолжает свою деятельность на территории этого террористического государства. "Bonduelle Group продолжает свою деятельность в России с единственной целью обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и в соседних странах", - говорится в заявлении.

Однако, 5 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло компанию Bonduelle в список International War Sponsor (Международных спонсоров войны), и призвало ввести санкции против нее.

Все компании из списка International War Sponsor включены в базу World-Check. Ее используют в мире для выявления лиц и компаний с финансовыми, регуляторными или репутационными рисками. Компании из списка получают статус высокорисковых и подпадают под усиленные проверки со стороны западных банков и финучреждений.

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