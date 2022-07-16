Между тем в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает три носителя высокоточного оружия.

Российские оккупанты пытаются восстановить деятельность морских портов на Азовском море, чтобы вывезти награбленное из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"С целью вывоза захваченного имущества морским путем российские оккупанты пытаются восстановить деятельность морских портов на побережье Азовского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Южнобугском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Муравьевка, Апрельское, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

Между тем в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает три носителя высокоточного оружия, подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине и ситуация с зерном

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.

4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каковы реальные шансы разблокировать экспорт украинского зерна.

В начале июля 2022 года благодаря освобождению Змеиного от российско-оккупационных войск появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна.

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