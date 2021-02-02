Эксперты отмечают, что рост прибыли предприятий обусловлен исключительно ростом цен на аграрную продукцию.

Прибыль украинских сельскохозяйственных предприятий в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, выросла в 1,5 раза (на 47,7%) – до 58,4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Такой результат достигнут исключительно за счет роста доходов в растениеводстве, которые увеличились на 55,2%. При этом доходы в животноводстве уменьшились на 2,9 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

По данным "Института аграрной экономики", наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия по производству подсолнечника - около 21,1 миллиарда гривень, пшеницы - 19,0 миллиарда гривень, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривень, рапса - 6,6 миллиарда гривень, а также молока - 3,8 миллиарда гривень.

В то же время, наибольшие убытки получили предприятия по производству яиц - 4,9 миллиарда гривень, а также по выращиванию крупного рогатого скота - 1,4 миллиарда гривень, свиней - 700 миллионов гривень, птицы - 350 миллионов гривень, сахарной свеклы - 280 миллионов гривень, гороха - 250 миллионов гривень.

Эксперты отмечают, что рост прибыли сельхозпредприятий в 2020 году обусловлен исключительно ростом цен на продукцию, в то время как само производство сельхозпродукции в 2020 году сократилось на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 миллиарда гривень на поддержку агропромышленного комплекса Украины.

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Автор: Анна Нагорная