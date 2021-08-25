По словам эксперта, анонсированное снижение цен на подсолнечное масло было вызвано изменением цены на мировом рынке.

Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, однако цены на продукт для самих украинцев гораздо выше, чем для жителей других стран.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Украина - крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире. За последний год мы поставили за границу 381 000 тонн продукта. Цены на масло подскочили еще в начале года с 30-35 гривен за бутылку (0,8 литра) до 70 грн за литр. Следующие полгода правительство либо не реагировало, либо делало вид, будто вот-вот решит вопрос. А тем временем стоимость подсолнечного масла вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового", - отметил экономист.

По словам эксперта, анонсированное снижение цен на подсолнечное масло было вызвано изменением цены на мировом рынке.

"В августе правительство анонсировало, что до конца месяца стоимость масла упадет. Знаете, почему? Произошли изменения цен на мировом рынке. Вот только мировые цены почему-то приходят к нам с огромным опозданием. Так, за июль мировые цены на подсолнечное масло упали на 10%, а в Украине - всего на 1,3%".

По словам экономиста, мы оказались в парадоксальной ситуации, когда ценники в магазинах крупнейшего мирового экспортера масла значительно выше, чем в странах-импортерах:

Черногории - 1.75 €

Молдове - 1.70 €

Польше - 1.72 €

Для сравнения:

Украина - 2.02 €

"Не стоит забывать, что это не только сопутствующий продукт, без которого не обходится ни одна кухня. Подсолнечное масло - это компонент при производстве пищевых продуктов. Его используют заведения общественного питания, школьные столовые, поставщики пищи для военных и еще многие. Поэтому вклад стоимости подсолнечного масла в общую инфляцию – колоссальный", - отметил эксперт.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко