Цены на гречку могут вырасти на 20-30%, прогнозируют эксперты.

В Украине могут вырасти цены на гречку - эксперты прогнозируют, что это произойдет до конца текущего года.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

По словам исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, цены повысятся на 20-30%. Он уточнил, что половина гречки, которую потребляют украинцы, производится в России.

"Последние два года, когда она уменьшила производство, на нашем рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", - говорит он.

Высокую вероятность подорожания гречки прогнозирует и экономист Олег Пендзин. Говорит: цены вырастут, но не намного.

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"Сегодня гречка подорожала меньше, чем общая потребительская корзина. Крупы гречневые с начала года подорожали на 16%. Считайте - максимум она будет стоить не более 50 гривень за килограмм", - считает специалист.

Он добавил, что в случае поднятия аграриями цены потребители перейдут на другие крупы.

Ранее в Минагрополитики сообщили, что в Украине за последний месяц наблюдается снижение цен на овощи борщового набора, некоторые крупы и сахар.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Автор: Юрий Годован