Любителям гречневой каши следует готовиться к тому, что к концу года стоимость килограмма обычной гречки может составить 75 гривень.

В украинских супермаркетах снова растут цены на гречку - стоимость за килограмм фасованной крупы достигает 80 грн, а на регулируемые правительством социальные сорта - в среднем 44 грн. Но до конца года ценник может увеличиться еще сильнее.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой прогнозирует, что через несколько месяце цены могут подняться еще на 10-15% до конца года - до 75 грн за килограмм обычной гречки, а "социальной" – до 52 грн.

"Цены на гречку будут зависеть от многих факторов. В том числе, от финансовых возможностей владельцев гречки, которые будут держать ресурс. Если им нужны будут деньги – они будут вбрасывать гречку на рынок, если нет – придержат до весны. Но гречки недостаточно и, чтобы сбалансировать спрос, цена будет расти", – считает Громовой.

Читайте такжеЕда для богачей: почему дорожает гречкаНо аналитик УКАБ Светлана Литвин причин для дальнейшего дорожания гречки не видит. По ее словам, урожай гречки в этом году может составить 100-110 тыс. т - это на 3-5% выше прошлогоднего.

"Данный фактор в сочетании с возможностью возобновления поставок гречки из Российской Федерации позволяет утверждать, что оснований для дальнейшего значительного рост цен на гречку нет", - говорит Литвин.

Оба эксперта объясняют происходящее на рынке политикой России — сначала она активно заходила на украинский рынок гречки, а потом резко прекратила поставки.

Также гречка дорожает из-за иссякания запасов прошлогоднего и изменения рациона украинцев, которые с началом осени традиционно едят больше каш.

Напомним, что украинцы еще не отошли от шоковых цен на подсолнечное масло, которая в этом году вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового.

Автор: Станислав Кожемякин