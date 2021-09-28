В 2021 году маслоэкстракционные заводы, работающие на территории Украины и производящие подсолнечное масло, заключили меньше форвардных контрактов, чем в 2020 году.
Об этом заявил менеджер по экспорту ЧАО "Пологовский маслоэкстракционный завод" (ТМ "Славия") Алексей Трусов, сообщает AgroPortal.ua.
Читайте такжеПодсолнечное масло в Украине подорожает еще больше – прогноз
"Чувствуем проблемы с сырьем, как и другие МЭЗы. На всех предприятиях в этом году намного меньше форвардных программ. Потому что в прошлом году все фермеры дефолтировали и не обеспечили поставки согласно контрактам", — отметил Трусов.
Украинское масло за рубежом:
В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
- В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
- 27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.
Инфляция в Украине: что необходимо знать
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.
- За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
- Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.
- Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.
- 7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.
- За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.