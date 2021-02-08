Глава МИД Кулеба заявляет, что Украина укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности.

Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН, который подчиняется Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Читайте такжеВОЗ: "британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе

«Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности», - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе - по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

«Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров. Украина продолжила выполнять свои обязательства и существенно способствовала продовольственной безопасности своих партнеров на Ближнем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Африке», - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри нашего государства. Поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.

Что этому предшествовало

Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН был основан в 1974 году. Его Секретариат находится в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

В Комитете обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне. Комитет разрабатывает указания и рекомендации, которые могут становиться руководством к действиям для стран в их работе по обеспечению продовольственной безопасности и питания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко