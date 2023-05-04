Совокупные поступления свежей, охлажденной и мороженой свинины в апреле составили 424 тонн.

Украина в апреле импортировала свинины на 80 тонн или на 16% меньше, чем месяцем ранее и установила новый рекордный минимум месячных поставок с 2018 года.

Как сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", ссылаясь на данные таможенной статистики, совокупные поступления свежей, охлажденной и мороженой свинины в апреле составили 424 тонн, что составляет 1,03 млн долл. в валютном эквиваленте.

"В противовес предыдущим годам, низкая импортная активность создала нетипичный рычаг поддержки для внутренних цен на рынке свинины, ведь сырье из-за рубежа пока не создает конкуренцию отечественной. Это связано с длительным повышением цен на свинину в странах ЕС, которое продолжается с января и, хоть и немного замедлилось в апреле, но не остановилось. Соответственно, "проходные" по цене позиции для украинского рынка отечественным импортерам находить сложнее: средняя цена килограмма завезенной свинины в апреле выросла до 2,4 долл. против 1,88 долл./ кг в марте", - комментируют в Ассоциации.

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Аналитики отмечают, что за январь-апрель этого года в Украину поступило 3,58 тыс. тонн охлажденного и мороженого мяса свиней. Это в 4,5 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки свинины в Украину - детали

Поставки в Украину охлажденного и мороженого мяса свиней в марте составили 503 тонн или 949 тыс. долл. в денежном эквиваленте, что почти на треть меньше, чем месяц назад.

Вместе с тем средняя цена килограмма охлажденной свинины на украинском рынке в марте составила 180,3 грн/кг, что на 2,1%, или 3,7 грн / кг, выше февральского показателя.