Этот объем импорта также является самым низким показателем по итогам месяца с 2018 года.

Поставки в Украину охлажденного и мороженого мяса свиней в марте составили 503 тонн или 949 тыс. долл. в денежном эквиваленте, что почти на треть меньше, чем месяц назад.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" со ссылкой на данные таможенной статистики.

Отмечается, что этот показатель также втрое меньше поступления свинины в марте 2022 года и является самым низким показателем по итогам месяца с 2018 года.

Видео дня

Как и месяцем ранее, объясняют эксперты, низкая импортная активность связана с положительной ценовой динамикой на рынке свинины стран ЕС, которая продолжается с начала января.

"В течение марта средняя цена килограмма свинины убойной массой в странах ЕС за март составляла около 2,35 евро или 2,54 долл. При этом средняя цена импортируемого в марте килограмма свинины опустилась до 1,88 долл./ кг, что на 5,7% ниже чем в феврале, и при этом темпы импорта за месяц были минимальными. Поэтому даже отсутствие импортных пошлин не сделало европейскую свинину более конкурентоспособной по цене по сравнению с отечественной. Поэтому пока этот статус-кво сохраняется, внешние поставки мяса свиней будут оставаться малоактивными", - отметили в ассоциации.

Эксперты добавили, что за первый квартал 2023 года импорт свинины составил 3,16 тыс. тонн, что более чем в четыре раза уступает итогу первой четверти прошлого года, даже с учетом полномасштабного вторжения

Торговля агропродукцией - детали

В 2022 году в Украину было ввезено агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 8,2 млрд долл.

По результатам 2022 года оборот внешней торговли агропродовольственной продукцией между Украиной и странами Азии составил 8,6 млрд долл., что на 43% меньше максимального показателя 2021 года в 15,2 млрд долл.

Несмотря на войну, благодаря своей продовольственной инициативе Украина может приблизиться к довоенным показателям экспорт пшеницы в нуждающиеся страны, такие как Эфиопия, Кения и Йемен.