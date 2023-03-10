Заметнее всего изменилась стоимость бедренной части, отметили эксперты.

В Украине средняя цена охлажденной свинины в феврале была на 1,4%, или 2,5 грн/кг, ниже, чем в январе.

Об этом сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины", проведя ежемесячный мониторинг розничных цен национальных торговых сетей. "Если в первый месяц года килограмм свинины в среднем стоил 179,1 грн/кг, то по итогам февраля средняя цена составила 176,6 грн/кг, снизившись на 2,5 грн/кг, или 1,4%", - говорится в сообщении.

Заметнее всего подешевели бедренная часть (минус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг), тогда как цена ошейка по сравнению с январской снизилась на 1%, или 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг)

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Эксперты отметили, что снижение цен на свинину в розничной торговле произошло на фоне аналогичной динамики на рынке живца. Так, в течение февраля средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций снизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

"В то же время положительную ценовую динамику в начале марта розничная торговля "подхватила" оперативнее. Несмотря на это и предыдущие опасения операторов рынка свинины насчет торговли во время сезонного спада потребительской активности, большинство из них замечает, что реализация охлажденных полуфабрикатов относительно равномерная", - отметили в ассоциации.

Важные новости о свинине и импорте - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, импортные поступления в Украину свежей, охлажденной и мороженой свинины в феврале составили 743 тонны, или 1,5 млн долл. в валютном эквиваленте, что в 2,6 раза меньше, чем месяцем ранее, и является самым низким показателем по итогам февраля с 2018 года.

Стоит отметить, что в 2022-м в украинское государство ввезли агропродукции на 6,3 млрд долл., что на 23% меньше, чем в 2021 году (тогда импорт составлял около 8,2 млрд долл.).

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