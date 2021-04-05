Эксперты подчеркивают, что отечественная молочная отрасль углубилась в кризис.

Украина по итогам 2020 года удвоила импорт молочных продуктов, при этом сократив экспорт собственной продукции на 17,3%.

Об этом сообщает "Ассоциация производителей молока".

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"2020 стал историческим в плане внешней торговли молочными продуктами: Украина потеряла звание нетто-экспортера. По итогам года внешнеторговое сальдо составило "минус" 77,0 млн долл. В целом экспорт молочных продуктов в 2020 году сократился на 17,3% – до 226,6 млн долл, а импорт вырос на 99,9% – до 304,2 млн долл., или на 113% в натуральном выражении", – говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркивают, что наряду с сокращением поголовья коров и производства молока это свидетельствует о том, что отечественная молочная отрасль углубилась в кризис.

Согласно сообщению, в 2020 году Украина импортировала кисломолочных продуктов на 14 млн долл., что на 54,8% больше по сравнению с 2019 годом, а сыров – на 210,5 млн долл., или на 93,3% больше.

При этом экспорт по основным молочным группам снизился в пределах 9-40%, а именно: молока и сливок на 21,3% (до 12 млн долл.), сгущенного молока на 27,5% (до 55,7 млн долл.), сливочного масла на 36,5% (до 49 млн долл.).

Прирост экспорта отмечен только по сыворотке, которой Украина поставила на сумму 22,3 млн долл. (на 21,5% больше, чем в 2019 году). Также из-за привлекательных цен на мировом рынке экспорт казеина в денежном выражении вырос на 161,8%, что принесло Украине 38 млн долл.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% (до 9,25 млн тонн).

22 марта 2021 года стало известно о том, что в Украине запускают программу контроля качества молока.

1 апреля 2021 года "Ассоциация производителей молока" обнародовала прогноз, согласно которому в ближайшее время в Украине подорожают молочные продукты.

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Автор: Анна Нагорная