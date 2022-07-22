По данным Михаила Подоляка, никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах не будет, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл детали стамбульского договора о вывоз украинского зерна.

Об этом Подоляк написал в своем микроблоге в Twitter.

"По стамбульскому договору "о вывозе украинского зерна". Предварительно. Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - отметил он.

Кроме того, по словам Подоляка, никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах не будет, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости.

"В случае провокаций - немедленный военный ответ", - добавил советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры относительно возобновления экспорта зерна из украинских портов.

По сообщениям СМИ, на встрече согласовывали ключевые аспекты путей восстановления экспорта зерна. Речь шла, в частности, о том, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать пустые Суда, прибывающие в украинские порты.

21 июля спикер МИД Олег Николенко отметил, что 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

По итогам может быть подписан документ, который будет содержать обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.

"Украинская делегация поддержит лишь те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - отметил спикер.

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