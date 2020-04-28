Украина с июля экспортировала 50 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 18,8 миллиона тонн, кукурузы - 25,8 миллиона тонн.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 50 миллионов тонн зерна, что на 7,7 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 18,88 миллиона тонн, ячменя - 4,6 миллиона тонн, кукурузы - 25,8 миллиона тонн, ржи - 8,2 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур 292,6 тысячи тонн, что на 51,4 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что правительство пока не будет устанавливать лимиты на экспорт кукурузы, хотя ранее министерство предлагало ограничить экспорт урожая кукурузы 2019 года на уровне 29,3 миллиона тонн.

Ранее Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 миллиона тонн.

По данным Минэкономики, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн будут экспортированы на внешние рынки.