Кабмин решил пока не ограничивать экспорт кукурузы
Правительство пока не будет устанавливать лимиты на экспорт кукурузы и подписывать приложение к меморандуму между экспортерами зерна и Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Читайте такжеМинэкономики понизило прогноз урожая зерновых до 60 миллионов тонн
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий по итогам онлайн-встречи с аграрными ассоциациями.
"Аграрные ассоциации, представляющие отрасль животноводства… сообщили, что на данный момент не видят необходимости подписания приложения по кукурузе к меморандуму, поскольку полностью обеспечены запасами кукурузы для производства комбикормов до нового урожая", - написал он.
При этом Высоцкий подчеркнул, что Минэкономики не снимает с повестки дня вопрос о формализации граничных объемов экспорта кукурузы и продолжает отслеживать ситуацию на рынке.
"Стороны договорились о возможности пересмотра общей позиции в случае изменения ситуации на рынке", - написал он.
Как сообщал УНИАН, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призвала не устанавливать граничные объемы экспорта кукурузы в текущем сезоне на уровне 29,3 миллиона тонн, как это предлагает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По состоянию на 24 апреля Украина уже поставила на внешние рынки около 26 миллионов тонн кукурузы.