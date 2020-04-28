Кабмин решил пока не ограничивать экспорт кукурузы

По словам замминистра экономики Тараса Высоцкого, в случае изменения ситуации на рынке эта позиция будет пересмотрена.

Правительство пока не будет устанавливать лимиты на экспорт кукурузы и подписывать приложение к меморандуму между экспортерами зерна и Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий по итогам онлайн-встречи с аграрными ассоциациями.

"Аграрные ассоциации, представляющие отрасль животноводства… сообщили, что на данный момент не видят необходимости подписания приложения по кукурузе к меморандуму, поскольку полностью обеспечены запасами кукурузы для производства комбикормов до нового урожая", - написал он.

При этом Высоцкий подчеркнул, что Минэкономики не снимает с повестки дня вопрос о формализации граничных объемов экспорта кукурузы и продолжает отслеживать ситуацию на рынке.

"Стороны договорились о возможности пересмотра общей позиции в случае изменения ситуации на рынке", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призвала не устанавливать граничные объемы экспорта кукурузы в текущем сезоне на уровне 29,3 миллиона тонн, как это предлагает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. По состоянию на 24 апреля Украина уже поставила на внешние рынки около 26 миллионов тонн кукурузы.