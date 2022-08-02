Посольство Украины предлагает Ливану цены, которые вдвое ниже рыночных.

Украина предложила Ливану купить украденное Россией зерно и муку. Страна может купить наши товары по ценам, которые вдвое ниже рыночных.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Ливане в Twitter.

Отмечается, что Украина предлагает Ливану купить зерно и муку, чтобы эти украденные Россией товары попросту не испортились.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту "Odyssia", а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, Посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке указанной продукции по следующим ценам: Мука пшеничная 350$ за тонну Ячмень 180$ за тонну. Цены в два раза ниже рыночных", - отметили в Посольстве.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, идущие в Украину, будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ливане задержали сирийское судно "Лаодикея", которое перевозило украденное россиянами украинское зерно.