По мнению эксперта, необходимо стимулировать животноводство и перерабатывающие предприятия в сельской местности.

Одновременно с реализацией земельной реформы необходима широкомасштабная государственная программа по стимулированию животноводства и перерабатывающей отрасли. Такое мнение выразил президент группы компаний «Панда» Геннадий Бобов.

Читайте такжеКабмин утвердил порядок проверки нотариусом покупателей земли«Земельная реформа должна принести пользу аграрному комплексу и благотворно сказаться на развитии села. Именно эта цель должна быть достигнута. Простая распродажа земли не приведет к позитивному результату и экономическому росту» - заявил он.

По его мнению, необходимо стимулировать животноводство и перерабатывающие предприятия в сельской местности. Это предоставит возможность создать рабочие места и при этом увеличит количество производимой продукции с высоким уровнем добавленной стоимости.

«Ставка исключительно на выращивание и экспорт зерновых и масличных – заведомо проигрышна. Украина не должна превратиться в «кукурузную республику». Сельское хозяйство – это не просто одна из отраслей. Это сфера, от которой зависит благосостояние всей сельской местности и миллионов людей, которые там проживают» - говорит Бобов.

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Автор: Иван Бойко