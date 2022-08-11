Если не вредить природе активным вмешательством, то в течение текущего века урожайность культур увеличится на 10%. Но для этого количество хозяйств, практикующих ответственный обработку, должно постоянно увеличиваться.

Такое мнение в статье AgroPortal.ua "Здоровый способ земледелия: вопрос после победы или настоящего?" высказал технический менеджер по вопросам развития углеродного земледелия компании "Сингента" в Украине Валерий Дубровин.

Среди основных принципов углеродного земледелия он в частности выделяет: сохранение растительных остатков и сокращение вмешательства в почву через обработку; сокращение потерь азотных удобрений (ингибиторы нитрификации, инжекторные способы внесения); использование покровных культур.

Апеллируя к результатам исследований ученого-почвоведа Раттана Лала, Валерий Дубровин приводит и другие актуальные цифры:

средний прирост урожайности культур — 40-100 кг/га на каждую 1 т/га органического вещества в почве;

секвестрация 10 т/га органического вещества может увеличить урожайность на 400-100 т/га.

Но несмотря на ожидаемые прибыли речь идет и о выживании аграриев в будущем, ведь ежегодно из-за водной и ветровой эрозии в Украине теряется до 15 т плодородной почвы с гектара.

Плюс к этому именно технологии минимизации воздействия на окружающую среду и здоровый способ земледелия становятся глобальным мировым трендом. Это также соответствует основам "Зеленого курса" Европейского Союза. И Украине, как кандидату на членство в ЕС, рекомендуют не медлить с интегрированием и в части сельского хозяйства.