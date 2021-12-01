Цена контрактов на кофе на декабрь составила $2,34 долл. за фунт.

Цены на кофе стремительно пошли вверх. По данным Межконтинентальной биржи цена контрактов на кофе на декабрь составила $2,34 долл. за фунт.

Об этом сообщает СNBC.

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Достигнутая цена является максимальной с 2011 года.

Аналитики утверждают, что цена на кофе будет расти до 2023 года из-за низкого урожая и проблем с логистикой.

Что ждет Украину:

Ранее директор компании Foundation Cofee Roasters Тимур Козонов заявил о том, что за 2020-2021 года стоимость международной доставки кофе подорожала в 9 раз. В связи с чем ожидать повышения стоимости кофе стоит уже в ближайшие дни.

"Если ранее цена за контейнер составляла 2 тыс. долларов, то сейчас – 18 тысяч. Это приводит к сильному удорожанию продукта поверх взлетевшей биржевой цены", – отметил он.

Козонов прогнозирует, что кофейни начнут в ближайшее время повышать цены.

"Зеленый кофе вырос в цене более чем в два раза, но в себестоимость обжаренного включены также зарплаты, налоги, амортизация, коммунальные расходы, прибыль и пр. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%. Так же дела обстоят и с чашкой", – резюмировал Козонов.

Мировые цены на кофе:

В ноябре 2019 года мировые цены на кофе выросли сразу на четверть. Кофе подорожал на фоне сокращения производства в Латинской Америке.

По состоянию на середину ноября мировые цены на кофе установили рекорд.

Автор: Елена Коваленко