Климатологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое

Из-за глобальной климатической динамики температура и уровень осадков изменятся слишком сильно. Результаты климатологического исследования представлены в журнале Climatic Change, а коротко о нем сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science News.

Ученые составили список всех территорий, где сейчас выращивают два основных вида кофейных деревьев — аравийского Coffea arabica, из которого получают сорт арабика, и конголезского Coffea canephora, источника кофейных зерен сорта робуста. Потом исследователи рассчитали, как в этих районах к 2050 году изменится климат. При условии минимальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, площадь пригодных для выращивания кофе земель сократится вдвое. Больше всего пострадают такие производители, как Вьетнам и Бразилия.

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В экваториальных районах конголезское кофейное дерево сможет частично заменить аравийское (первое менее чувствительно к повышению температуры). Однако, опасаются ученые, в целом кофе сорта робуста хуже переживает климатические сдвиги.

Спасти положение сможет распространение посадок кофейных деревьев к более высоким широтам . Однако в таком случае предстоит вырубка пока нетронутых лесов, что также негативно скажется на климате.