Средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в декабре составляла 10 841 грн.

Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в декабре 2020 года выросла на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 10 841 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в декабре выросла на 1,9% - до 10 616 грн.

При этом уровень зарплат в агросекторе в течение января-декабря 2020 года был на 10,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2020 года выросла по сравнению с декабрем 2019 года на 15,6% - до 14 179 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Что этому предшествовало

Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 млн долл., при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

13 января 2021 года Кабинет министров Украины усовершенствовал законодательство в сфере семеноводства и рассадничества.

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Автор: Анна Нагорная