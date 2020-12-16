Создание министерства АПК продлится полгода и обойдется бюджету минимум в 1 миллиард гривень.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

Между тем по оценкам экспертов создание министерства АПК продлится минимум полгода и обойдется бюджету минимум 1 миллиард гривень.

"Также продолжаются дискуссии относительно назначения главы аграрного министерства. Украина имеет мощный агросектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства", - заявил премьер-министр.

Новое министерство планируют создать путем разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом только год назад Кабмин реорганизовал Министерство аграрной политики и продовольствия, присоединив его в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Тогдашний руководитель Минэкономразвития Милованов объяснял это необходимостью комплексного решения задач по ускорению ключевых реформ.

Создание новых министерств, которых может стать даже больше, чем при предыдущей власти, "стоит большого количества ресурсов и денег налогоплательщиков", заявлял исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По оценкам экспертов только расходы на аппарат нового министерства АПК составят 340 миллионов гривень. А общие затраты на его создание достигнут 1 миллиард гривень. Кадры - отдельный вопрос. Полноценно новое министерство сможет заработать не раньше, чем летом 2021 года.

Причем экс-министр Милованов, который проводил объединение министерств экономики и АПК, прогнозирует другие сроки - на восстановление в Украине профильного сельскохозяйственного министерства, которое год назад вошло в состав Минэкономразвития, по самым оптимистичным оценкам, понадобится год, а то и полтора.

Также Милованов заявлял, что у министра новосозданного министерства возникнут проблемы как ресурсами, так и с кадрами.

"Тому, кто придет на должность аграрного министра, нужно будет отвечать за реформы, а ресурсов и кадров для этого нет. Бюджет на министерство появится только со следующего года, а нужно будет уже сейчас провести 300 конкурсов", - подчеркнул бывший министр.

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Автор: УНИАН