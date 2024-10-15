Цены на виноград в Украине 'кусаются': эксперт объяснил причины

Отмечается, что дешевой ягоды в этом году ждать не стоит.

Урожай винограда в Украине в этом году низкий, как и качество ягод. Данная ситуация напрямую повлияла на рост цен на виноград.

"В этом году из-за засушливых погодных условий и сильной жары, качество и количество винограда очень низкое. У нас не только неурожай, но и мелкий виноград, он, фактически, размером с изюм. "На коне" были лишь те, очень малочисленные хозяйства, в которых есть капельный полив. Они, конечно, получили плановый урожай и, учитывая это, хорошие оптовые цены: 45-55 гривен за килограмм винограда. Это для столового винограда достаточно высокая цена", – рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS.

При этом он указал, что фермеры, которые занимаются виноградом, вынуждены сокращать площади насаждений из-за погодных условий и ряда других проблем.

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"Лучше иметь, скажем, 10 га качественного столового винограда хорошего сорта на поливе, чем 100 га без орошения. Учитывая плохой урожай, цены на виноград в этом году очень высокие, а объем урожая на порядок меньше из-за жары", – подытожил эксперт.

Цены на виноград в супермаркетах Украины

В АТБ самый дешевый виноград обойдется по 84,95 грн/кг.

При этом в Auchan цены стартуют от 109 гривень за килограмм.

В то же время в Сильпо за ягоду придется выложить минимум 119 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ажиотаж вокруг картофеля в Украине не утихает. Рост цен не останавливает даже уборка овоща в местных хозяйствах и импорт. Так, оптовые цены на картофель подскочили с 15-20 грн/кг до 17-22.

Цены во фруктово-ягодном сегменте изменились лишь по нескольким позициям. К примеру, в продажу больше не поступает дешевая груша и виноград. Оптовые цены на виноград стартуют от 65 гривень, хотя неделей ранее стартовали от 60.

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