Цены на лук в Украине неожиданно пошли вверх: сколько стоит килограмм

Средняя цена на лук в Украине сегодня фактически соответствует уровню прошлого года.

Цены на лук в Украине пошли вверх. Основной причиной подорожания стали дожди в южных областях страны.

Аналитики EastFruit сообщили, что погода вынуждает фермеров приостановить уборку урожая, что приводит к сокращению предложения на рынке и повышению цен на лук.

На сегодняшний день украинские фермеры отдают лук по цене 10-15 грн/кг ($0,24-0,36/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой недели. Отмечается, что причиной повышения цен специалисты называют повышение спроса.

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Кроме того, что дожди могут понизить качества лука, который осталась в поле. По мнение аналитиков, большую часть овоща хорошего качества фермеры оставляют на хранение, продавая небольшие партии.

Сообщается, что средняя цена на лук в Украине сегодня фактически соответствует уровню прошлого года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan цены на лук стартуют от 14,90 гривень за килограмм.

В АТБ лук отдают по 14,95 грн/кг.

В Сильпо репчатый лук можно купить по 15,40 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на морковь в Украине значительно выросли. Причиной скачка является то, что корнеплода на рынке стало меньше, а вот спрос не снижается. Фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг, что в среднем на 32% дороже, чем в конце прошлой недели.

Кроме того, в Украине растут цены на качественные помидоры. Сейчас тепличные томаты в Украине поступают в продажу по самым высоким за последние 7 лет ценам. Украинские производители согласны отгружать тепличные помидоры не дешевле 50-60 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

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