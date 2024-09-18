В Украине резко подскочила цена на порпулярный овощ: сколько стоит килограмм

Производители планируют и далее повышать цены на морковь.

Цены на морковь в Украинезначительно выросли. Причиной скачка является то, что корнеплода на рынке стало меньше, а вот спрос не снижается.

Аналитики EastFruit отметили, что фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), что в среднем на 32% дороже, чем в конце прошлой недели.

По мнению операторов рынка, повышение цен на морковь связаны с существенным сокращением предложения моркови в межсезонье. В частности, большинство фермеров уже продали овощ средних сортов, а вот сбор урожая поздних сортов в большинстве случаев еще не начался.

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Сообщается, что цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,2 раза выше, чем год назад. При этом производители планируют и далее повышать цены, если сохранятся нынешние темпы сбыта.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В АТБ морковь продают по 15,89 гривень за килограмм.

При этом в Auchan овощ можно купить чуть дешевле – 14,90 грн/кг.

В Сильпо же корнеплод намного дороже. Цены на морковь стартуют от 17,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине ожидается существенное подорожание гречки из-за сокращения площадей посевов. Кроме того, погода внесла свою лепту и значительно понизила урожайность популярной в Украине культуры.

Также цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе

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