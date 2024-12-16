Отмечается, что у Украины ограниченное число поставшиков цитрусовых.

Цитрусовые в Украине за год значительно подорожали. Только апельсины прибавили в цене 15-20%.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью "Украинскому радио" отметил, что эти популярные цитрусовые уже стоят от 80 до 120 гривень за килограмм. При этом он отметил, что диапазон цен мандарин составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, а клементины – 50-60 гривень.

"Украина импортирует апельсины и мандарины из Египта, Турции, Испании, Южной Африки и Греции. Эти пять стран являются основой импорта этого продукта", - указал эксперт.

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По его словам, одной из причин подорожания цитрусовых является климат.

"В Египте ситуация более или менее нормальная. Климатические изменения не сильно влияют на их сбор урожая. Но, например, в Аргентине экспорт цитрусовых достиг самого низкого показателя за 10 лет. Это произошло под влиянием разных факторов, и экономических, и климатических. В течение этого столетия Аргентина претерпела сокращение экспорта фруктов, потеряв 50% рынка. Морозы на юге страны значительно сократили и предложения лимонов. Это повлияло и на мощности и предложения на мировом рынке. 12% импорта лимонов – аргентинские. Из Аргентины мы в основном импортируем лимоны", - объяснил Гопка.

При этом он указал, что рост цен на лимоны сдерживает конкуренция между основными экспортерами, поэтому они вряд ли будут дорожать.

Что касается хурмы, то ее в Украину везут из Турции, Испании и Израиля.

"Но в Украине, в частности в Закарпатье, есть также насаждение хурмы. Они не могут удовлетворить внутренний спрос, но эти саженцы есть, они растут и приносят свои плоды. К сожалению, в этом году хурма дороже на 20-30%, что также вызвано неурожаем в странах-производителях", - подытожил эксперт.

Цены на оовщи в Украине - последние новости

Овощи в Украине продолжают дорожать. В частности, возобновился рост цен на картофель. При этом продолжился рост цен на белокочанную капусту и морковь. Дороже, чем неделей ранее продавался репчатый лук.

На фоне невысокого спроса и роста импорта снова начали снижаться отпускные цены на огурцы. На украинском рынке остался только импортные баклажан, из-за чего цены выросли в два раза.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли по всем позициям. Исключение составили лишь подешевевший виноград.

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