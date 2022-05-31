Глава МИД России Лавров обвинил Украину в том, что она заминировала собственные порты.

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".

Об этом Сергей Лавров заявил на брифинге МИД России.

"Для этого (разблокировка судов с зерном из украинских портов - ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, остановила почти весь экспорт украинского зерна из-за блокировки портов в Черном море.

Стоит отметить, как подчеркнули в разведке, Россия своими заявлениями о вариантах "разблокировки" украинского зерна в Черном море пытается усложнить понимание ситуации.

Добавим, как заявлял Владимир Зеленский, Россия сознательно создает проблему с дефицитом зерна, чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт.