Подорожали морковь свекла и капуста, а подешевел только репчатый лук.

На украинских рынках и в супермаркетах подорожали овощи борщевого набора.

Читайте такжеВесеннее подорожание: какие продукты вырастут в ценеОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госслужбу статистики.

"Специалисты делали выборку за последний год. Отмечается, что подешевел только картофель. Килограмм стоит почти 12 гривень. Уменьшилась в стоимости репчатый лук: килограмм сейчас стоит чуть больше шести гривень", - говорится в сообщении.

Среди тех овощей, которые подорожали, это морковь. Килограмм можно приобрести в среднем за 6 гривень. Стоимость свеклы сейчас составляет около 7,5 гривни. Капуста выросла в цене до почти 6 гривень за килограмм.

Что этому предшествовало

Во второй половине прошлой недели на рынке Украины начали снижаться цены на отечественные тепличные огурцы.

Украинские тепличные комбинаты готовы отгружать бугорчатый огурец по 53-60 гривень/килограмм, гладкий огурец сейчас продают по 43-47 гривень/килограмм.

Для сравнения, неделей ранее производители не соглашались продавать гладкий огурец дешевле 45 гривень/килограмм.

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Автор: УНИАН