Снижение НДС на молочное сырье в Украине может привести к подорожанию молочных продуктов.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 14% на молочное сырье в Украине, что предусмотрено принятым Верховной Радой законом, может привести к подорожанию молочных продуктов.

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Такое мнение выразил кандидат экономических наук, эксперт Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Леонид Тулуш.

Он отметил, что, поскольку НДС является ценообразующим фактором, его снижение повлияет на стоимость поставок молока с учетом данного налога.

"Для того, чтобы решение об изменении ставки НДС было экономически нейтральным, необходимо, чтобы закупочная цена молока без учета НДС осталась неизменной. То есть, если раньше молоко закупалось по цене 12,60 гривни, в т.ч. налог - 2,10 гривни, чистая цена - 10,50 гривни, то теперь закупочная цена с НДС должна снизиться на долю налога, а именно на 5% - до 11,97 гривни, в т. ч. налог - 1,47 гривни, чистая цена - 10,50 гривни", - объяснил ученый.

При этом отмечается, что сейчас у украинских производителей имеются проблемы с наполнением перерабатывающих мощностей качественным молоком – так, за последние 4 года переработка молока в стране сократилась на 20% – что наоборот приведет к росту закупочных цен на молоко.

"Это поставит предприятия перед выбором - или оставлять реализационные цены без изменений и уступать рентабельностью, либо повышать цены реализации молокопродуктов, чтобы сохранить базовую рентабельность. Последнее вполне логично – и, соответственно, другого выхода, чем рост цен на молокопродукты для потребителей, не будет", - добавил Тулуш.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в декабре 2020 года поддержала во втором чтении законопроект, устанавливающий сниженную 14-процентную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получают следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.

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Автор: Анна Нагорная