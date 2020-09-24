В Украине к работе приступили 9 сахарных заводов.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 5 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели почти 33 тысяч тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Сколько произведено сахара

"По состоянию на 22 сентября изготовлено 32,8 тысячи тонн сахара и переработано 274,5 тысячи тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на текущую дату в Украине работают 9 сахарных заводов.

Что этому предшествовало

Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) составило 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

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Автор: Анна Нагорная