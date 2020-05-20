Советник президента подчеркнул, что для будущего урожая есть все предпосылки

Олег Устенко отметил, что аграрии во время посевной были обеспечены всеми необходимыми ресурсами, несмотря на карантин.

Посевная кампания 2020 года в Украине прошла в штатном режиме, несмотря на карантинные ограничения, и для будущего урожая есть все предпосылки.

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Об этом со ссылкой на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко сообщила пресс-служба Офиса президента.

"На фоне чрезвычайной ситуации удалось обеспечить всеми необходимыми ресурсами (горючее, удобрения, техника) украинские агропредприятия в полном объеме. Сегодня достигнута главная цель – заложены все предпосылки для урожая-2020", - сказал Устенко в ходе рабочей встречи с представителями агросектора.

Согласно сообщению, аграрии обратили внимание на то, что на фоне экономических проблем из-за эпидемии коронавируса обостряется вопрос финансовых ресурсов для фермерских хозяйств.

"Также вызывает беспокойство гибель около 5-8% озимых посевов. По информации аграриев, наибольшие потери – в Одесской области, где погибла почти половина общих посевов", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе встречи заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что сейчас разрабатывается механизм компенсации по кредитным ставкам для аграриев.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко анонсировал законопроект о налогообложении земли.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая украинские аграрии засеяли под урожай 2020 года более 90% площадей от прогноза, практически завершив сев всех яровых культур, кроме сои и гречихи. Большинство регионов завершили весенне-полевые работы.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а позже продлил его до 22 мая. Во время карантина правительство разрешило продажу запчастей для тракторов и другой с/х техники, а также продажу семян, удобрений и саженцев.